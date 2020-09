लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे चीन को ताइवान ने करारा जवाब दे दिया है। ताइवान ने अपने एयर स्‍पेस में घुस आए चीनी सुखोई-35 विमान को मार ग‍िराया है। इस घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विमान जलता हुआ दिखाई दे रहा है...

BIG BREAKING



Taiwan ADS shot down China's fighter jets.



Pilot seriously injured after his plane crashes following an air incursion on Taiwanese airspace. pic.twitter.com/f8cAbseNvW