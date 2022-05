अमेरिका: टेक्सास के स्कूल में हुई गोलीबारी, 18 साल के शूटर ने 18 छात्रों समेत 21 लोगों को उतारा मौत के घाट, बाइडेन ने जताया दुख

टेक्सासः अमेरिका के टेक्सास से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां मंगलवार सुबह (स्थानीय समयानुसार) एक प्राथमिक विद्यालय में एक 18 वर्षीय युवक द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में 18 छात्रों समेत 21 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 3 टीचर भी शामिल हैं। वहीं हमलावर भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा जा चुका है। राज्य के सीनेटर रोलैंड गुटिरेज़ ने टेक्सास के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग का हवाला देते हुए कहा कि टेक्सास में एक स्कूल की शूटिंग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जिसमें 18 बच्चे भी शामिल हैं।

#UPDATE The death toll from a school shooting in Texas has risen to 21, including 18 children, state senator Roland Gutierrez says, citing the Texas Department of Public Safetyhttps://t.co/F3gQ5zt01U pic.twitter.com/BDE6Jojq2r