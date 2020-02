इंटरनेशनल डेस्कः चीन में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप ने पूरी दुनिया में हडकंप मचा रखा है। अब तक 17387 हजार से ज्यादा लोगों के कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 17 हजार के करीब संक्रमित चीन में ही है। इसे लेकर WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एमरजेंसी भी घोषित कर दी है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि कोरोनावायरस के लिए दवा बना ली गई है।

