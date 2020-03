दुनियाभर में कोरोना वायरस को लेकर लोगों में इसका डर देखा जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 28 मरीजों में से अब तक तीन ठीक हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य सगंठन...

इंटरनेशनल डेस्कः दुनियाभर में कोरोना वायरस को लेकर लोगों में इसका डर देखा जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 28 मरीजों में से अब तक तीन ठीक हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य सगंठन समेत सभी स्वास्थ्य एजेंसियां इसके संक्रमण से बचने के उपाय बता रही हैं। स्वास्थ्य संगठनों ने हाथ न मिलाने, गले न मिलने और आदि के लिए कहा है। इस बीच चीन के लोगों ने इस वायरस से बचाव के लिए एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन के नया तरीका ईजाद किया है।

People in China found another way to greet since they can't shake hands.



The Wuhan Shake.



I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H