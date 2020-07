आपने बंदरों को तो किसी से कुछ छीनते या झपटते देखा होगा। या किसी भूखे जानवर को किसी के यहां खाना चुराते देखा हो लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को नोटों की गड्डी चुराते देखा है, वो भी बिल्ली को। जी हां ऐसा हुआ है रूस में। यहां एक बिल्ली नोटों की गड्डी चुराते पकड़ी गई। बिल्ली की हरकत वहां लगे सीसीटीवी

इंटरनेशनल डेस्कः आपने बंदरों को तो किसी से कुछ छीनते या झपटते देखा होगा। या किसी भूखे जानवर को किसी के यहां खाना चुराते देखा हो लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को नोटों की गड्डी चुराते देखा है, वो भी बिल्ली को। जी हां ऐसा हुआ है रूस में। यहां एक बिल्ली नोटों की गड्डी चुराते पकड़ी गई। बिल्ली की हरकत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।इंस्टाग्राम अकाउंट @Pivbar_CCCP ने चोरी करते हुए बिल्ली का वीडियो शेयर किया है।

