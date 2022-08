इंटरनेशनल डेस्क: बांग्‍लादेश में पेट्रोल-डीजल, खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें, रहने की लागत और लंबे समय तक बिजली कटौती के खिलाफ दक्षिणी बांग्लादेश के उखिया में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों ने बांग्लादेश की हसीना सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की मीडिया की मानें तो यह पहली बार है जब पेट्रोल-डीजल के दाम इस कदर बढ़ाए गए हैं।

