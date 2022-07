भयावह हिमस्खलन में जिंदा दफन होते-होते बचे टूरिस्ट, 80 लाख लोगों ने देखा वीडियो

इंटरनेशनल डेस्कः तियान शान पहाड़ों में भयानक हिमस्खलन देखने को मिला जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तियान शान पहाड़ मुख्य रूप से दक्षिणी-पूर्वी किर्गिस्तान से शुरू होते हैं और चीन की उत्तर-पूर्वी सीमा तक फैले हुए हैं। इस हिमस्खलन में 9 ब्रिटिश नागरिक समेत 10 लोग फंस गए। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं। सभी लोग ट्रेकिंग ट्रिप के लिए गए थे। इस ग्रुप में शामिल हैरी शिमिन ने इंस्टाग्राम पर इस घटना का वीडियो अपलोड किया है जो रुह कंपा देना वाला है। फुटेज में दिख रहा है कि बर्फ दूर से एक पहाड़ से गिरते हुए आगे बढ़ रही है।

