चीनी आबादी की समुद्री भोजन के लिए बढ़ती इच्छा को पूरा करने और मछलियों को पकड़ने के लिए वहाँ के व्यापारी अब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में घुसने लगे। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2030 तक, चीन विश्व का लगभग 38% मछ्ली पकड़ने लगेगा, जो किसी भी अन्य क्षेत्र से दोगुना है। बता दें कि चीन अपनी भयानक भूख के चलते दुनिया भर के सागर और महासागर को मछली विहीन कर रहा है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार अब अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में घुस कर Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) मछली पकड़ रही है जिससे कई क्षेत्रों की जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हुआ है।

