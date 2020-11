अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन को जीत के लिए दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। बाइडेन को जिन बड़े देशों ने बधाई दी है उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी...

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन को जीत के लिए दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। बाइडेन को जिन बड़े देशों ने बधाई दी है उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों शामिल हैं। इसके अलावा यूएई, इराक, नाइजेरिया, जर्मनी, अर्जेंटीना से भी बाइडेन को बधाई मिल चुकी है। सऊदी अरब के राजा सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रविवार को अमेरिका राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन को बधाई दी।

Prime Minister Benjamin Netanyahu, at the Cabinet meeting:

"I would like to start with congratulations for @JoeBiden and @KamalaHarris. I have a long and warm personal connection with Joe Biden for nearly 40 years, and I know him as a great friend of the State of Israel. pic.twitter.com/S7UDguxWeT