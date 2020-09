कोरोना वायरस महामारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र आम सभा (UNGA) के मंच पर भी चीन अपनी करतूतों के लिए एक बार फिर दुनिया के सवालों का...

वॉशिंगटन: कोरोना वायरस महामारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र आम सभा (UNGA) के मंच पर भी चीन अपनी करतूतों के लिए एक बार फिर दुनिया के सवालों का सामना करता दिखा। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आम बहस के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) चीन को जिम्मेदार ठहराए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि WHO पर चीन का पूरा नियंत्रण है, इसीलिए WHO ने वायरस को लेकर गलत बयान दिए।

ट्रंप ने कहा, ‘वायरस के शुरुआती दिनों में, चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने झूठा दावा किया कि मानव-से-मानव संचरण का कोई सबूत नहीं है। WHO वास्तव में चीन द्वारा नियंत्रण में है’। इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने छह दिवसीय आम बहस की शुरुआत करते हुए अमेरिका और चीन के बीच चल रहे शीत युद्ध को रोकने के लिए दुनिया से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष रुकना चाहिए, ताकि COVID-19 महामारी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सके। कोरोना के खतरे के मद्देनजर इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस वर्चुअल रूप से हो रही है। इसके बावजूद UN की इमारत के सामने न्यूयॉर्क पुलिस भारी संख्या में उपस्थित रही।

पेनसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने अपने समर्थकों से अपील की कि यह 'चीनी वायरस' है इसे 'कोरोना वायरस' न बोलें क्योंकि यह नाम सुनने में इटली में कोई 'खूबसूरत स्थान' जैसा लगता है। उन्होंने कहा कि अगर वह दोबारा निर्वाचित होते हैं तो अगले चार वर्ष में उनका प्रशासन अमेरिका को उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया का महाशक्ति बना देगा और अमेरिका की 'चीन पर निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।'

उन्होंने तीन नवंबर को होने वाले चुनाव को ' आर्थिक अस्तित्व का मुद्दा' करार देते हुए कहा कि महामारी से पहले अमेरिका आर्थिक स्तर पर अच्छा कर रहा था। उन्होंने कहा, '' आपका पिछला साल काफी अच्छा रहा था और आप अपने रास्ते पर सही जा रहे थे-चीन ने जो किया उससे मैं बेहद दुखी हूं। उन्होंने महामारी को फैलने दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।