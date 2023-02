तुर्की में भूकंप से भारी तबाही, ताश के पत्ते की तरह ढह गई इमारते, सामने आया हादसे का डरावना वीडियो

दक्षिणपूर्वी तुर्किये और सीरिया में सोमवार तड़के 7.8 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे कई इमारतें ढह गईं। भूकंप संबंधी घटनाओं में कम से कम 568 लोगों की मौत की खबर है। मृतक संख्या के बढ़ने की आशंका है क्योंकि बचावकर्मी अब भी प्रभावित...

इंटरनेशनल डेस्क: दक्षिणपूर्वी तुर्किये और सीरिया में सोमवार तड़के 7.8 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे कई इमारतें ढह गईं। भूकंप संबंधी घटनाओं में कम से कम 568 लोगों की मौत की खबर है। मृतक संख्या के बढ़ने की आशंका है क्योंकि बचावकर्मी अब भी प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। वहीं तुर्की में भूकंप के झटकों के बाद जमींदोज हुई इमारतों के भयावह वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल हैं, जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वायरल वीडियो में तुर्की के एक शहर दियारबकीर का भी एक खौफनाक वीडियो शामिल है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे भूकंप के झटके झेलने के बाद एक ऊंची इमारत सेकेंडों में ढह गई।

Survivor being pulled from #earthquake rubble in Turkey.pic.twitter.com/POliq0mBPt — Scott McClellan (@ChaseTheWX) February 6, 2023

WATCH: Daylight reveals massive destruction in Kahramanmaraş, Turkey pic.twitter.com/YZD1J4iYfc — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023



तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने ट्वीट किया कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए ‘‘तलाश एवं बचाव दलों को तुरंत रवाना कर दिया गया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि जानमाल के कम से कम नुकसान के साथ हम इस आपदा से मिलकर बाहर निकलेंगे ।'' भूकंप के बाद करीब छह झटके महसूस किए गए। गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों में जाने से बचने को कहा है। उन्होंने कहा, ‘‘ हमारी प्राथमिकता इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकालना और उन्हें अस्पताल पहुंचाना है।'' तुर्की की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने पहले बताया था कि सात तुर्की प्रांतों में कम से कम 76 लोग की मौत हो गई, जबकि 440 लोग घायल हुए हैं।

WATCH: Building collapses during earthquake in Diyarbakir, Turkey pic.twitter.com/GfQzglgDGK — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL — BNO News (@BNONews) February 6, 2023

स्वास्थ्य मंत्रालय का हवाला देते हुए सीरियाई सरकारी मीडिया ने बताया कि सोमवार को आए भूकंप से सीरिया में 99 लोगों की मौत हुई है, जबकि कम करीब 334 लोग घायल हुए हैं। तुर्किये के मालात्या प्रांत के गवर्नर हुलुसी साहिन ने बताया कि कम से कम 130 इमारतें ढह गईं। दियारबाकिर शहर में कम से कम 15 इमारतें ढह गईं। उत्तर पश्चिम सीरिया में विपक्ष के ‘सीरियन सिविल डिफेंस' ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थिति को ‘‘विनाशकारी'' बताते हुए कहा कि इमारतें ढहने से कई लोग मलबे में दब गए हैं।



‘सीरियन सिविल डिफेंस' ने लोगों से इमारतों से बाहर खुले स्थान पर रहने को कहा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप का केंद्र गजियांतेप से करीब 33 किलोमीटर दूर 18 किलोमीटर की गहराई पर था। प्रांतों में इसके झटके महसूस किए गए। भूकंप ऐसे समय में आया है, जब पश्चिम एशिया बर्फीले तूफान की चपेट में है जिसके बृहस्पतिवार तक जारी रहने के आसार हैं। उत्तर-पश्चिम तुर्किये में 1999 में आए शक्तिशाली भूकंप में करीब 18,000 लोग मारे गए थे।