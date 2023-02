तुर्किये-सीरिया में भूकंप से 20 हजार के पार जा सकता मौतों का आकड़ा ! बर्फबारी कारण रेस्क्यू में बढ़ी दिक्कतें (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः तुर्किये और सीरिया में भूकंप से हालात भयावह व बद से बदतर होते जा रहे हैं। भूकंप से मरने वालों की संख्या 9,400 से अधिक हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ने के साथ ही यह एक दशक से अधिक समय में सबसे घातक भूकंपीय घटना बन गई है। अब तक कुल 9,655 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 35 हजार से ज्यादा हो गई है। दोनों देशों की मदद के लिए 70 से भी ज्यादा देश आगे आए हैं। भारत भी 'ऑपरेशन दोस्त' के तहत मदद भेज रहा है। टर्किश और हिंदी भाषा में 'दोस्त' शब्द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम दोस्त रखा गया है।

Snowfall hampering rescue efforts in Diyarbakir and elsewhere as rescue workers are scrambling to reach people trapped under the rubble after powerful #earthquake hits #Turkey pic.twitter.com/5YRxd4UvOA — TVI Today (@TVIToday) February 6, 2023