इंटरनेशनल डेस्कः कोरोना संकट से जूझ रहे अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उड़ी है। अमेरिका के मिनियापोलिस के अलावा फ्लोरिडा, जैक्सनविल, लॉस एंजेलिस, पीटसबर्ग, न्यूयॉर्क समेत कई जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, इस घटना के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने अपनी प्रोफाइल और कवर फोटो को ब्लैक कर दिया है। ‘Twitter Together’ ने अपने ट्वीट में कहा है कि जातिवाद सामाजिक भेद का पालन नहीं करता है।

Racism does not adhere to social distancing.



Amid the already growing fear and uncertainty around the pandemic, this week has again brought attention to something perhaps more pervasive: the long-standing racism and injustices faced by Black and Brown people on a daily basis. 🧵 pic.twitter.com/8zKPlDnacY