प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों के पास से पांच हथगोले सहित भारी मात्रा में गोला-बारूद और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। उन्हें सीटीडी थाना सहीवाल में स्थानांतरित कर दिया गया है और उन पर आतंकवाद की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिछले हफ्ते, सीटीडी ने प्रांत के विभिन्न इलाकों में छापेमारी के दौरान इस्लामिक स्टेट (IS) और TTP से जुड़े नौ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था।

Stories You May Like