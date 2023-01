ऋषि सुनक ने अपने स्टॉफ कर्मचारियों को कुछ इस अंदाज में दी दावत, वीडियो की हर कोई कर रहा तारीफ

इंटरनेशनल डेस्क: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कार्यालय के कर्मचारियों का लंदन में पोंगल मनाने का एक वीडियो इंटरनैट पर वायरल हो रहा है। फसल से जुड़े उत्सव पोंगल को 15 जनवरी को मनाया जाता है। 26 सैकेंड के क्लिप में ऋषि सुनक के कार्यालय के कर्मचारियों को लंदन में 10 डाऊनिंग स्ट्रीट में उनके द्वारा आयोजित पोंगल के अवसर पर परोसे जाने वाले भोजन का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। उन्हें धोती पहने पुरुषों द्वारा परोसा जा रहा है।

Pongal lunch hosted by PM Rishi Sunak in London.



Grt idea ...! Will try to do for my north Indian frnds pic.twitter.com/NKuiatLELX — ThePonderinGirl💚👨‍👩‍👧‍👦 (@DtPushpaAnand) January 17, 2023