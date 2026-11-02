मिसाइलों के बाद अब साइबर जंग: रूस-यूक्रेन के इमरजेंसी ऐप हैक, रेडिएशन हमले की चेतावनी से हड़कंप

रूस और यूक्रेन के आपातकालीन मोबाइल ऐप साइबर हमलों का निशाना बने। कीव में रेडिएशन और रासायनिक खतरे की फर्जी चेतावनियां भेजी गईं। रूस में भी झूठे अलर्ट जारी हुए। इसी बीच खेरसॉन में संघर्ष विराम खत्म होते ही ड्रोन हमले शुरू हो गए, जिनमें कई लोग घायल...

Kyiv: रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब साइबर हमलों तक पहुंच गई है। दोनों देशों के आपातकालीन मोबाइल ऐप हैक कर फर्जी चेतावनियां भेजी गईं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रेडिएशन और रासायनिक खतरे का डर फैलाया गया, जबकि रूस के आपातकालीन मंत्रालय का ऐप भी निशाने पर आया। इसी बीच खेरसॉन में मानवीय संघर्ष विराम खत्म होते ही रूसी ड्रोन हमले फिर शुरू हो गए।



दोनों देशों के इमरजेंसी ऐप में सेंध

रविवार देर रात हैकरों ने यूक्रेन के आपातकालीन चेतावनी ऐप को निशाना बनाया। इसके जरिए कीव में रेडिएशन का स्तर खतरनाक होने, रासायनिक खतरे और सार्वजनिक अशांति की फर्जी चेतावनियां भेजी गईं। यूक्रेन के अधिकारियों ने ऐप को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। फर्जी संदेशों में अंग्रेजी के अलावा रूसी और यूक्रेनी भाषा का भी इस्तेमाल हुआ। एक संदेश में हिटकोर नाम के हैकिंग समूह का जिक्र था। हालांकि, समूह के हमले की जिम्मेदारी लेने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

रूस का आपातकालीन ऐप भी हैक

रूस ने सोमवार को बताया कि उसके आपातकालीन मंत्रालय के मोबाइल ऐप से भी फर्जी अलर्ट भेजे गए। मंत्रालय ने कहा कि देश की मुख्य चेतावनी व्यवस्था सामान्य रूप से काम कर रही है। लोगों को एसएमएस, सायरन और समाचार माध्यमों से भी सूचनाएं दी जा रही हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सरकारी एजेंसियां लगातार साइबर हमलों के खतरे का सामना कर रही हैं। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत बताई।

खेरसॉन में फिर ड्रोन हमले शुरू

साइबर हमलों के बीच यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र में सीमित मानवीय संघर्ष विराम भी समाप्त हो गया। इसके कुछ घंटे बाद रूसी ड्रोन हमलों में 62 वर्षीय महिला और 73 वर्षीय पुरुष घायल हो गए। 27 अक्टूबर को शुरू हुआ यह संघर्ष विराम रूसी कब्जे वाले ओलेश्की शहर में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक, मेलानिया ट्रंप ने इसे कराने में मदद की थी। अभियान के दौरान नागरिकों को सुरक्षित निकालने के साथ भोजन और चिकित्सा सामग्री भी पहुंचाई गई। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में ड्रोन हमलों से 12 लोग घायल हुए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ओडेसा में भी पांच लोग घायल हुए। वहीं, रूस ने दावा किया कि उसने रातभर में 212 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। स्वतंत्र रूसी मीडिया ने समारा क्षेत्र के एक बड़े तेल परिवहन केंद्र पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की खबर दी है।