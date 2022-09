'कुत्ते से भी बदतर' कर दी यूक्रेनी सैनिक की हालत, देखिए युद्ध से पहले और अब की तस्वीर

नेशनल डेस्क: रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच हालात कितने दयनीय हो गए है इसकी एक ताजा तस्वीर सामने आई है। युद्ध के बीच तबाह हुए युक्रेन के हालात सबसे ज्यादा खराब है। लोग जहां बेघर हो रहे है वहीं एक युक्रेनी सैनिक की युद्ध से पहले और युद्ध के बाद की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है।

दरअसल, कुछ दिनों पहले ही रूस की जेल से रिहा होने के बाद बिट्रिश नागरिक ने खौफनाक दास्तां सुनाई। जिसमें उसने बताया कि कैसे उसको कुत्ते से भी बदतर रखा गया। उसके साथ मारपीट की गई यहां तक की खाने और पीने को भी कुछ नहीं दिया गया।

अब इस यूक्रेन आर्मी ने अपने एक तस्वीर साझा की है जिसकी सच्चाई को देख पाना काफी हैरान कर देने वाला है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिक की दो तस्वीरें पोस्ट की हैं, इस तस्वीरों में सैनिक की पहले की फोटो और रूस की कैद से वापस लौटने के बाद की फोटो है। वहीं तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि यूक्रेनी सैनिक मायखाइलो डायनोव उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो रूसी कैद से बच गए।

Ukrainian soldier Mykhailo Dianov is among the fortunate ones: in contrast with some of his fellow POWs, he survived russian captivity. This is how russia “adheres” to the Geneva Conventions. This is how russia continues the shameful legacy of Nazism. pic.twitter.com/cJpx7ZWQYo