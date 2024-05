यूक्रेन ने रूस की परमाणु रडार स्टेशन पर किया हमला, अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा-"ये बड़ी बेवकूफी"

इंटरनेशनल डेस्कः दो साल से ज्यादा समय से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों का बड़ा नुकसान हो चुका है लेकिन दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं । इस बीच खबर है कि रूस की सेनाओं ने टैक्टिकल परमाणु हथियारों के साथ सैन्याभ्यास शुरू कर दिया है। उधर, रूसी विदेश मंत्री सर्गे लावरोव की यूक्रेन का साथ देने वाले पश्चिमी देशों को लताड़ के बीच यूक्रेन ने रूस की परमाणु रडार स्टेशन पर हमला बोल दिया है।

