अमेरिका से कनाडा तक बर्फीले तूफान का तांडव ! खौलता पानी उछालते ही बन रहा बर्फ, लोगों को सतर्क रहने की सलाह (VIDEO)

इंटरनेशनल डेस्कः बर्फीले तूफान ने अमेरिका से लेकर कनाडा के क्यूबेक तक तांडव मचा रखा है। यहां लगभग 20 करोड़ लोग साइक्लोन बॉम्ब की चपेट में हैं ।अमेरिकी शहर मोन्टाना में तो तापमान गिरकर माइनस 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने देश को घुटनों के बल ला दिया है। 15 लाख लोगों के घरों की बिजली गुल हो गई है।

At least 5,700 US flights were cancelled on Friday as massive winter storms snarled airport operations across the country.



The situation has also left tens of thousands of holiday travellers frustrated.