कोविड-19 से पीड़ित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सेना के अस्पताल में भर्ती हैं। पूरी दुनिया में उनकी सेहत को लेकर कामना की जा रही है। प्रधानमंत्री ...

वॉशिंगटनः कोविड-19 से पीड़ित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सेना के अस्पताल में भर्ती हैं। पूरी दुनिया में उनकी सेहत को लेकर कामना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रूस के पीएम व्लादमिर पुतिन व कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भेज चुके हैं। इस बीच चीन में अत्याचारों के शिकार उइगर मुसलमानों ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दीं जिसका वीडियो भी सामने आया है। वाल्टर रीड अस्पताल के बाहर राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया के लिए आज उइगर समुदाय के लोग शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस समूह ने UastTurkistan के कब्जे वाले उइगरों व अन्य तुर्क लोगों की ओर से ट्रंप और मेलानिया की सलामती की कामना की। उइगरों का यह वीडियो सोशलल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Uyghurs representing with well-wishes for President Trump and First Lady Melania outside Walter Reed Hospital today #Trump #Trump2020 #WalterReed #WalterReedHospital pic.twitter.com/Ym5jlGm2Ms