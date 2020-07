आप प्लेन का सफर कर रहे हों और अचानक अंदर बारिश शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे। अब आप कहेंगे यह कैसा बुतेका-सा सवाल है, प्लेन में बारिश कैसे होगी। लेकिन ऐसा हुआ है, प्लेन के अंदर बारिश शुरू हो गई और यात्री भी छाता निकाल कर बैठ गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मामला रूस का है।

इंटरनेशनल डेस्कः आप प्लेन का सफर कर रहे हों और अचानक अंदर बारिश शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे। अब आप कहेंगे यह कैसा बुतेका-सा सवाल है, प्लेन में बारिश कैसे होगी। लेकिन ऐसा हुआ है, प्लेन के अंदर बारिश शुरू हो गई और यात्री भी छाता निकाल कर बैठ गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मामला रूस का है। वायरल वीडियो Rossiya Airlines flight का है। फ्लाइट खाबरोवस्क से सोची जा रही थी। तभी अचानक फ्लाइट की छत टपकने लग गई।

Volo interno russo #Chabarovsk-Sochi della Rossiya Airlines



I passeggeri sono stati costretti ad usare ombrelli per ripararsi da goccioloni d'acqua, parrebbe per un guasto all'aria condizionata



Ora sotto inchiesta



Non vi lamentate dei treni italiani...pic.twitter.com/HKB1ab66rd