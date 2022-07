5वीं मजिल से गिरी दो साल की बच्ची को बैंक कर्मी ने ऐसे बचाया, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखें

बीजिंगः चीन में बहुमंजिला इमारत से एक बच्चे के गिरने का दिल दहला देने का मामला सामने आया है । इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही तेजी से वायरल होने लगा है ।वीडियो में देखा जा सताहै कि एक बच्ची बिल्डिंग के पांचवें फ्लोर से नीचे गिर जाती है। लेकिन उसे एक शख्स सुपरहीरो किसी तरह बचा लेता है। घटना का वीडियो देख लोगों के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही हैं। घटना चीन में किसी जगह पर घटी है। शख्स अगर समय रहते नहीं पहुंचता है बच्ची की जान जा सकती थी ।

