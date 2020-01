फिलीपीन के एक ज्वालामुखी में बृहस्पतिवार को धुआं निकलते हुए देखा गया और इसके चलते भूकंप के कई झटकों के बाद सड़कों में दरारें आ गईं। इन सड़कों को ज्वालामुखी में ...

मनीलाः फिलीपीन के एक ज्वालामुखी में बृहस्पतिवार को धुआं निकलते हुए देखा गया और इसके चलते भूकंप के कई झटकों के बाद सड़कों में दरारें आ गईं। इन सड़कों को ज्वालामुखी में बड़े विस्फोट की आशंका को देखते हुए बंद कर दिया गया है। ताल ज्वालामुखी के पास स्थित झील और एक नदी सूख गई है। इन संकेतों को ज्वालामुखी की सक्रियता के रूप में देखा जाता है।

इसके बाद ग्रामीणों को सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने ज्वालामुखी द्वीप पर जाने और वहां से जानवरों तथा अपना सामान लाने से रोक दिया। रविवार रात अचानक से ज्वालामुखी में विस्फोट शुरू हो गया। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है लेकिन कई मकानों और खेतों को ज्वालामुखी की राख से नुकसान पहुंचा है।

