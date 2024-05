Breaking: पुतिन की धमकी के बावजूद पोलैंड ने यूक्रेन को रूस पर हमले की दी इजाजत, कहा- "बेझिझक करो पोलिश हथियारों का इस्तेमाल"

इंटरनेशनल डेस्कः रूस की पश्चिमी देशों को युक्रेन की मदद न करने की दी गई चेतावनी के बावजूद पोलैंड ने यूक्रेन को रूस पर हमले की इजाजत दे दी है। पोलैंड ने अब तक यूक्रेन को एक दर्जन मिग-29 लड़ाकू विमान, 335 टैंक और 100 से अधिक आईएफवी, हॉवित्जर और वायु रक्षा प्रणाली दी हैं। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय के उप प्रमुख सेसरी टॉम्ज़िक ने कहा, "यूक्रेन अपने विवेक से इनका इस्तेमाल कर सकता है।"

🚨🇺🇦🇵🇱BREAKING: POLAND GIVES UKRAINE PERMISSION TO STRIKE RUSSIA



Poland has so far given Ukraine a dozen MiG-29 fighter jets, 335 Tanks and over 100 IFVs, howitzers and air defense systems.



Cesariy Tomczyk, deputy head of Poland's Defense Ministry, said, “Ukraine can use them… pic.twitter.com/QsEd5hk5wM — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 29, 2024