इंटरनेशनल डेस्कः कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण पूरी दुनिया में अभी भी लगातार फैलता ही जा रहा है और उस पर लगाम लगाना नामुमकिन सा हो गया है। भारत में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है और उसे देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। दुनिया के कई डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के द्वारा इस बात पर लगातार सहमति जताने की बात की जा रही थी कि कोरोना वायरस का संक्रमण शायद हवा के जरिए भी फैल रहा है। पहले WHO इस बात को मानने से इनकार कर रहा था लेकिन कुछ विशेष मामलों और इस बात के सुबूतों की पुष्टि करने के बाद अब उसने इस बारे में नया बयान जारी किया है, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।



दुनिया के लगभग 32 देशों के वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से इस बात के सुबूत दिए थे कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल रहा है। इसके साथ ही यह अपील की जा रही कि WHO कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के माध्यम में, हवा को भी शामिल करें। इस पर डब्ल्यूएचओ ने सहमति जताने से इनकार करते हुए कहा था कि बिना इसकी पुष्टि के यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है।



फिलहाल, विश्व स्वास्थ संगठन के द्वारा अब इस मामले में बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि कुछ विशेष मामलों को देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए नहीं फैल सकता है। इसका मतलब, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अब इस बात को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए भी फैल रहा है। हालांकि, जिन वैज्ञानिक और डॉक्टरों के द्वारा इस मामले में पहल की गई थी उन्हें एक अहम कामयाबी मिली है। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी।