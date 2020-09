इंटरनेशनल डेस्कः संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वायरस (Covid-19) के वैक्सीन तथा इसके उपचार के लिए चिकित्सा विज्ञान पद्धति के विकास के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नेतृत्व में ‘‘एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स (एसीटी) एक्सिलेरेटर'' नामक चलाए जा रहे वैश्विक अभियान के लिए जल्द से जल्द फंड जुटाने की अपील की है। गुटेरेस ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सिलेरेटर (एसीटी- परिषद) के शुभारंभ के अवसर पर विश्व समुदाय से अपील करते हुए कहा कि दुनिया को दोबारा पहले की तरह ही गतिशील, कार्यशील और समृद्ध बनाने के लिए हमें Covid-19 जैसी वैश्विक समस्या का समाधान निकालना होगा जिसके लिए बड़े पैमाने पर फंड की जरुरत है।

