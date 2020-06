उल्लेखनीय है कि ट्रम्प ने डब्ल्यूएचओ की, महामारी के शुरुआत में कथित तौर पर उचित कदम नहीं उठाने के लिए आलोचना की थी और उनका मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, चीन की अधिक प्रशंसा करता है। हालांकि, महामारी से निपटने में उनके प्रशासन की भूमिका भी सवालों में है। ट्रंप ने WHO को अमेरिका अनुदान बंद करने की धमकी दी है। जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया में करीब 90 लाख कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 4,68,000 लोगों की मौत हुई है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संक्रमितों की संख्या इससे कहीं अधिक है क्योंकि बिना लक्षण वाले मरीजों और सीमित जांच वास्तविक तस्वीर का पता लगाने में बाधा हैं। ट्रेडोस ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने बताया कि दुनिया ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। वैश्विक स्तर पर इस महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। दुनिया भर में विभिन्न कंपनियां कोविड-19 से लड़ने के लिए टीका विकसित करने का प्रयास कर रही हैं और इस दौरान यह भी बहस चल रही है कि कैसे इन टीकों का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए।

ट्रेडोस ने दुबई में आयोजित विश्व सरकार सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या दस लाख पहुंचने में तीन महीने का समय लगा, लेकिन गत आठ दिनों में ही इतने मामले सामने आ गए हैं।’’ WHO प्रमुख ने कभी भी ट्रम्प के नाम या अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन महामारी के ‘राजनीतिकरण’ करने के प्रति चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा जिसका हम सामना कर रहे हैं, वह वायरस खुद नहीं है बल्कि वैश्विक एकजुटता और वैश्विक नेतृत्व की कमी है। हम खंडित विश्व के साथ इस महामारी को नहीं हरा सकते हैं।

इंटरनेशनल डेस्कः विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा कि विश्व नेता कोरोना वायरस की महामारी का ‘राजनीतिकरण’ नहीं करें बल्कि इसके खिलाफ एकजुट हों। उन्होंने याद दिलाया कि महामारी का प्रकोप अब भी बढ़ रहा है और रोजाना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार आलोचना का सामना कर रहे टेड्रोस की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ब्राजील, इराक, भारत और दक्षिण एवं पश्चिमी अमेरिका में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और स्थानीय अस्पताल भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में महामारी के केंद्र रहे न्यूयॉर्क के लिए सोमवार का दिन अहम है क्योंकि इस दिन लॉकडाउन के तहत लगाई गई कई पाबंदियों को हटाया जा रहा है।

