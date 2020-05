विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में कोविड19 के विशेष दूत डॉ.डेविड नैबोरो ने कहा, 'यहां कुछ वायरस हैं जिनकी कोई वैक्सीन नहीं है। हम यह नहीं मान कर चल सकते कि वैक्सीन आ जाएगी और अगर यह आती है भी है, तो क्या सभी तरह की सुरक्षा और क्षमता के मानकों पर खरा उतरती है।' उल्लेखनीय है कि WHO चीफ भी कोरोना वायरस को लेकर भयावह भविष्यवाणी करते रहे हैं और अब एक्सपर्ट की इस आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

इंटरनेशनल डेस्कः कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भयावह चेतावनी दी है। WHO के शीर्ष हेल्थ एक्सपर्ट ने चेताया है कि हो सकता है कि दुनिया में कोरोना की वैक्सीन ही न मिले। दरअसल, ऐसी आशंका इसलिए जताई गई है कि HIV और यहां तक कि डेंगू की भी वैक्सीन कई सालों के रिसर्च के बाद भी नहीं मिल पाई है। बता दें कि कोरोना वायरस का तोड़ ढूंढने के लिए दुनिया में 100 से ज्यादा वैक्सीन प्री-क्लीनिकल ट्रायल पर हैं और उनमें से कुछ का इंसानों पर प्रयोग शुरू किया गया है।

