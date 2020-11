WHO के महानिदेशक ने कहा कि covid-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना बेहद आवश्यक है ताकि हम इसके संक्रमण को फैलने से रोक सकें और स्वास्थ्यकर्मियों पर पड़ने वाले बोझ को कम कर सकें। घेब्रेयसिस ने कहा कि मैं और WHO में मेरे साथी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों की जिंदगी बचाने और वंचित तबकों के लोगों की सुरक्षा करने की दिशा में एकजुट होकर काम करना जारी रखेंगे।

इंटरनेशनल डेस्क: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रेयसिस ने कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। घेब्रेयसिस ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं। लेकिन WHO के कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मैं खुद को अपने घर में ही आइसोलेट कर रहा हूं। आगामी कुछ दिनों तक मैं घर से ही काम करूंगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रेयसिस ने कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। घेब्रेयसिस ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं।

Stories You May Like