WHO के फूड सेफ्टी जूनॉटिक वायरस एक्सपर्ट डॉ. पीटर बेन ऐंबरेक ने कहा है, यह साफ है कि चीन की वेट मार्केट ने इस महामारी को फैलाने में भूमिका निभाई है, लेकिन कैसे यह अभी पता नहीं है। क्या यह मार्केट वायरस का सिर्फ स्रोत था या यहां से बढ़ा या सिर्फ इत्तेफाक कि कुछ केस मार्केट के अंदर और आसपास पाए गए।' चीन ने जनवरी में वायरस को फैलने से रोकने के लिए वुहान मार्केट को बंद कर दिया था।

बीजिंगः सारी दुनिया कोरोना वायरस को फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार मान रही है। अमेरिका तो इसके लिए खुलकर चीन पर आरोप लगा रहा है कि उसने अपने यहां वायरस फैलने से रोकने की कोशिश समय पर नहीं की और बाकी दुनिया को भी अंधेरे में रखा। इस मामले में अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को भी लताड़ लगा चुका है कि वह चीन का पक्ष ले रहा है । हालांकि, चीन की 'CRIME कुंडली' अब धीरे-धीरे खुल रही है और आखिर WHO ने अपने बयान से बैकफुट पर आते हुए कहा है कि चीन के वुहान मार्केट की कोरोना वायरस फैलने में भूमिका रही है। उसने इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च की जरूरत बताई है।

