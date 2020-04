अमेरिका में कोरोना वायरस (Covid-19) से अब तक 20 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि पांच लाख से अधिक संक्रमित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 52 देशों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे 22 हजार से अध

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका में कोरोना वायरस (Covid-19) से अब तक 20 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि पांच लाख से अधिक संक्रमित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 52 देशों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे 22 हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मी इससे संक्रमित हुए हैं। WHO के अनुसार दुनिया में 22073 स्वास्थ्यकर्मी Covid-19 से संक्रमित हुए हैं।

प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर पता चला है कि स्वास्थ्यकर्मी काम करने के दौरान अथवा समुदाय में संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से इससे संक्रमित हुए हैं। Covid-19 के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभा रहे स्वास्थ्यकर्मियों के बचाव के लिए निजी सुरक्षा उपकरणों (PPE) जैसे मास्क, गोगल्स, ग्लव्स और गाउंस का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके।

WHO ने कहा है कि स्वास्थ्यकर्मियों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें काम करने के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराया जाना चाहिए। बता दें कि न्यूयाॅर्क 12 अप्रैल (वार्ता) अमेरिका में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) ने विकराल रूप ले लिया है और इसके कारण अब तक 20 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि पांच लाख से अधिक संक्रमित हुए हैं। जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 20 हजार को पार कर 20071 पहुंच गई है जबकि 519453 लोग इससे संक्रमित हुए हैं।

अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या इटली से भी अधिक हो गई है। इटली में कोरोना के कारण अब तक 19468 लोगों की मौत हुई है जबकि स्पेन में 16353 लोगों ने इस महामारी के कारण दम तोड़ा है। विश्व में 17 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और एक लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।