कसाई ने कहा,‘‘इस तरह की पहल प्रभावी होगी और सामाजिक और आर्थिक स्तर पर असर न्यूनतम होगा।'' WHO ने क्षेत्र के देशों - ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन और जापान सहित- को चेतावनी दी, जहां पर 40 साल से कम उम्र के लोग वायरस का शिकार हो रहे हैं। कसाई ने कहा, ‘‘ बिना या हल्के लक्षण वाले कई लोगों को पता ही नहीं है कि वे संक्रमित हैं। इसका नतीजा होगा कि वे अनजाने में ही दूसरों को संक्रमित करेंगे।''

WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉ.तकेशी कसाई ने कहा, ‘‘यह वह चरण है जिसमें सरकारों को स्थायी रूप से संक्रमण के कई गुणा तक बढ़ने की चुनौती का सामना करना होगा।'' उन्होंने कहा कि सरकारों को महामारी से निपटने के लिए शुरुआती निर्देशित प्रतिक्रिया नीति अपनाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और नयी परस्थितियों में सामान्य बन चुकी आदतों (मास्क पहनना, हाथ धोना) को स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

इंटरनेशनल डेस्कः विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र - विशाल क्षेत्र जिसमें करीब 1.9 अरब आबादी निवास करती है- कोविड-19 महामारी के नए चरण में प्रवेश कर गया है। विश्व संगठन ने क्षेत्रीय सरकारों से आह्वान किया कि वे समुदायों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यवहार के स्तर पर एहतियाती उपायों को प्रोत्साहित करें।

