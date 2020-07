चीन से शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में एक करोड़ से अधिक लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। यह बीमारी चीन के वुहान से दिसंबर में ...

जेनेवाः चीन से शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में एक करोड़ से अधिक लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। यह बीमारी चीन के वुहान से दिसंबर में फैलनी शुरू हुई थी। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों का आरोप है कि चीन द्वारा समय पर जानकारी न देने कारण सिर्फ 2 महीने में यह दुनियाभर में फैल गई। यह बीमारी कैसे फैली, अब यह पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) की टीम अगले हफ्ते चीन जाएगी। इस बीच WHO ने यू-टर्न लेते हुए आखिर चीन का सच उगल दिया है। संगठन दावा किया है कि इस बीमारी के बारे में पहली जानकारी उसने ही दी थी, न कि चीन ने। चीन में स्थानीय WHO ऑफिस वायरल निमोनिया के मामलों पर वुहान म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन का बयान लेगा, इसके बाद यह जांच 6 महीने से अधिक समय तक चलेगी।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO पर महामारी रोकने के लिए जरूरी जानकारी देने में नाकाम रहने और चीन के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि WHO ने ट्रंप के आरोपों को भी खारिज किया है लेकिन ट्रंप का आरोप है कि अगर चीन और WHO गुमराह न करते तो दुनिया को कोरोना से इतना नुसान न झेलना पड़ता। महामारी को लेकर WHO ने शुरुआती टाइमलाइन 9 अप्रैल को जारी की थी। इसमें उसने सिर्फ इतना कहा था कि हुबेई प्रांत के वुहान शहर के स्वास्थ्य आयोग ने 31 दिसंबर को निमोनिया के मामलों की जानकारी दी थी। हालांकि, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि जानकारी किसी चीनी अधिकारी ने दी या कहीं और से पता चली।

WHO के निदेशक टेड्रॉस ऐडहॉनम गेब्रिएसस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीन से पहली रिपोर्ट 20 अप्रैल को आई थी। उन्होंने कहा कि इसमें इस बात का जिक्र भी नहीं था कि यह रिपोर्ट चीन के अधिकारियों ने भेजी है या किसी अन्य स्रोतों की ओर से, लेकिन WHO ने इस हफ्ते एक नई क्रोनोलॉजी जारी की है, जिसमें इन घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह संकेत दिया गया है कि चीन में स्थित डब्ल्यूएचओ के कार्यालय ने 31 दिसंबर को ‘वायरल निमोनिया’ के बारे में सूचना दी थी।

बता दें कि र दुनिया भर में इसके संक्रमितों की संख्या 1.10 करोड़ से अधिक हो गई तथा संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5.24 लाख के पार हो गयी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 110,48,509 हो गयी है जबकि 524,663 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।