WHO के महानिदेशक ने कहा कि प्रौद्योगिकियों में काफी प्रगति के बावजूद कई देशों ने अभी तक अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर सही दिशा में ध्यान नहीं दिया है। बता दें कि WHO ने 11 मार्च को कोरोना वायरस संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित किया। सोमवार को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक इस महामारी से अबतक 890,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

इंटरनेशनल डेस्कः विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयसस ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण आखिरी महामारी नहीं है और दुनियाभर के देशों को भविष्य में आने वाले संकटों को लेकर तैयार रहना होगा। गेब्रेयसस ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह आखिरी महामारी नहीं होगी। इतिहास ने हमें सिखाया है कि महामारी जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन अगली बार महामारी आने पर हम सबको इसके लिए तैयार रहना होगा।

