WHO ने आगे कहा, 'चीन ने इंसान से इंसान में होने वाले संक्रमण की पुष्टि 20 जनवरी को की थी यानी कि फोन से पहले, जिसका दावा किया जा रहा है। WHO ने 22 जनवरी को पब्लिकली यह घोषित किया था कि प्राप्त डेटा के अनुसार वुहान में इंसान से इंसान के बीच संक्रमण हो रहा है।' वहीं, अगर जर्मनी की खुफिया एजेंसी का दावा सही निकला तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राय को बल देगा जिनका मानना है कि डब्ल्यूएचओ चीन सेंट्रिक रहा है।

बीएनडी के मुताबिक, '21 जनवरी को चीन के नेता शी चिनफिंग ने डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस ए. गेबेरेयेसस से कहा कि वह कोरोना वायरस के इंसान से इंसान में फैलने की सूचना को रोकें और महामारी की चेतावनी देर से जारी करें।' मैगजीन के खबर प्रकाशन के बाद डब्ल्यूएचओ ने इसका खंडन करते हुए कहा कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, 'डॉ. टेड्रोस और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच 21 जनवरी को कोई बात नहीं हुई है और उन्होंने कभी फोन पर बात नहीं की है। ऐसी गलत रिपोर्ट दुनिया से महामारी मिटाने के प्रयास से WHO का ध्यान भटकाती है।'

बर्लिनः अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने खुलकर कोरोना वायरस को लेकर चीन की धज्जियां उड़ाई हैं। जर्मनी का आरोप है कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) चीफ से कहा था कि वह कोरोना वायरस महामारी को लेकर वैश्विक चेतावनी जारी करने में देरी करें। यह जानकारी जर्मनी की साप्ताहिक मैगजीन ने खुफिया एजेंसी बीएनडी के हवाले से प्रकाशित की है।

Stories You May Like