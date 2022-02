जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2019 में पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के काफिले पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को सोमवार को श्रद्धांजलि दी और केंद्र शासित प्रदेश से आतंकवाद की समस्या को मिटा देने का संकल्प लिया।

पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को किए गए हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारतीय वायु सेना ने 26 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाते हुए एक हवाई हमला किया था।

सिन्हा ने एक ट्वीट किया, "देश सीआरपीएफ के बहादुर जवानों और उनके परिवारों का हमेशा आभारी रहेगा।"

Humble tributes to the brave martyrs of 2019 Pulwama terror attack. The nation will forever be grateful to our brave soldiers of @crpfindia and their families. We are firmly resolved to eliminate menace of terrorism.