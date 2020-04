नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को मांग की कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि मुफ्ती को हिरासत में रखते हुए उनके आवास में स्थानांतरित करना उनको आजाद करने की जिम्मेदारी से बचना है।

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को मांग की कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि मुफ्ती को हिरासत में रखते हुए उनके आवास में स्थानांतरित करना उनको आजाद करने की जिम्मेदारी से बचना है। जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में ली गईं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को मंगलवार को अस्थायी जेल से यहां गुपकर रोड स्थित उनके ‘फेयरव्यू' आवास में स्थानांतरित कर दिया गया।

. @MehboobaMufti must be set free. Shifting her home while continuing to keep her detained is a cop out.