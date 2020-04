जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज कोरोना वायरस से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से अब तक दो मरीज अपनी जान गंवा बैठे हैं। शनिवार को कोरोना से 13 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इसमें से 10 कश्मीर और 3 जम्मू से हैं। लद्दाख में 13 मरीज सामने आ चुके हैं।

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज कोरोना वायरस से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। 62 वर्षीय मृतक बारामूला जिले के तंगमार्ग इलाके का रहने वाला था। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से अब तक दो मरीज अपनी जान गंवा बैठे हैं। शनिवार को कोरोना से 13 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इसमें से 10 कश्मीर और 3 जम्मू से हैं। लद्दाख में 13 मरीज सामने आ चुके हैं।

The unfortunate demise of a #Coronavirus patient has been reported from Srinagar this morning: Rohit Kansal, Principal Secretary(Planning), J&K Govt (file pic)



Two people have died in Jammu and Kashmir till now due to #Coronavirus pic.twitter.com/TqTaSuoZAA