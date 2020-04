इस याचिका में at को बहाल करने का अनुरोध करते हुये आरोप लगाया गया है कि सरकार के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रदत्त समता, बोलने की आजादी और जीवन के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। 2जी संचार सेवा को पुरानी हो चुकी प्रौद्योगिकी बताते हुये याचिका में दलील दी गयी है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नागरिकों तक तेजी से जानकारी पहुंचाने में 4जी इंटरनेट की गति ज्यादा उपयोगी होगी। याचिका में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में महामारी से दो व्यक्तियों की मृत्यु होने और इससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 33 तक पहुंचने के तथ्य को देखते हुये जरूरी है कि इस असाधारण समय में नागरिकों तक सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चत किया जाये।

