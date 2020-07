जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीगुंड में बुधवार रात आतंकवादियों ने एक पुलिस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने अब्दुल रशीद डार को करीब साढ़े नौ बजे गोली मारी।

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीगुंड में बुधवार रात आतंकवादियों ने एक पुलिस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने अब्दुल रशीद डार को करीब साढ़े नौ बजे गोली मारी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

#UPDATE Ab Rashid Dar, a policeman who was fired upon by terrorists in Kulgam succumbed to his injuries in hospital. Area cordoned off and search underway to nab terrorists. More details awaited: J&K Police https://t.co/JvyHAfi1yF