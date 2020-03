पूर्व के जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर भी बदलाव किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की कमान पूर्व मंत्री छेरिंग दोर्जे को सौंपी गई है, जबकि इससे पहले प्रदेश भाजपा प्रधान रविन्द्र रैणा या पूर्व के प्रधान संभालते रहे हैं।

BJP President JP Nadda appoints former J&K Minister Chering Dorjay as the State President of Ladakh BJP. pic.twitter.com/TkO54weRgP