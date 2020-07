पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बन रहे हिंदू कृश्ण मंदिर पर विवाद अभी ठंडा नहीं हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में महात्मा बुद्ध की एक दुर्लभ ...

पेशावरः पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बन रहे हिंदू कृश्ण मंदिर पर विवाद अभी ठंडा नहीं हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में महात्मा बुद्ध की एक दुर्लभ आदमकद प्रतिमा तोड़ने को लेकर हंगामा मच गया है। यहां एक मौलवी के कहनोे पर महात्मा बुद्ध की दुर्लभ आदमकद प्रतिमा को तोड़ दिया गया। इस संबंध में शनिवा को चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रतिमा गांधार सभ्यता से संबंधित थी और करीब 1,700 वर्ष पुरानी थी। प्रतिमा मर्दान जिले के तख्तबई तहसील में एक खेत में खुदाई के दौरान मिली थी और उसे एक स्थानीय मौलवी के आदेश पर नष्ट कर दिया गया।

During digging, a giant statue of Buddha was discovered in Takhtbhai, Mardaan, KPK, 🍌Pakistan.

Molbi came and said that break it. If you do not, you will burn in hell.

Therefore people found short cut to heavens. Breaking heritage, ashamed of origin. Society of such hypocrites.