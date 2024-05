शादी के रिसेप्शन में पान खाने के बाद 12 साल की एक लड़की के पेट में हुआ छेद, ICU में भर्ती

नेशनल डेस्क: ट्रेंडी फूड्स भारतीय शहरों के लिए नए नहीं हैं, लेकिन वे कभी-कभी जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। बेंगलुरु में एक 12 वर्षीय लड़की ने हाल ही में एक शादी के रिसेप्शन में लिक्विड नाइट्रोजन पान खाया, जिसके पेट में छेद हो गया। जिसके बाद बेंगलुरु के नारायणा अस्पताल में सर्जरी की गई। डॉक्टर ने कहा, "हमें इन छिटपुट घटनाओं को एक पैटर्न बनने से पहले गंभीरता से लेना चाहिए।"

बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट में नारायण मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, जहां लड़की की सर्जरी हुई, लिक्विड नाइट्रोजन के कारण जबरदस्त मात्रा में बल उत्पन्न होता है क्योंकि यह एक बंद जगह में वाष्पीकृत हो जाता है। यह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है और स्वास्थ्य के लिए अधिक गंभीर खतरे पैदा कर सकता है।

🚨 A 12-year-old girl developed a hole in her stomach after trying liquid nitrogen paan, leading to surgery at Narayana hospital in Bengaluru.



“We must take these isolated incidents seriously before they become a pattern," said Doctor. pic.twitter.com/g6bQnvHJmu — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) May 21, 2024