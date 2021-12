राष्ट्रीय राजधानी में गत 24 घंटे के दौरान 125 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर 0.20 प्रतिशत रही। हालांकि, इस अवधि में किसी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई है।

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी में गत 24 घंटे के दौरान 125 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर 0.20 प्रतिशत रही। हालांकि, इस अवधि में किसी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई है। यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों से मिली है। विभाग ने बताया कि इसके साथ ही दिल्ली में अबतक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 14,42,515 हो गई हैं जिनमें से करीब 14.16 लाख मरीज इस महामारी को मात दे चुके हैं।

COVID-19 | Delhi reports 125 new cases, 58 recoveries, and 0 deaths in the last 24 hours; Active caseload stands at 624 pic.twitter.com/LWDL7qxDTe