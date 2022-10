अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ फिर हेट क्राइम, साड़ी पहनीं 14 हिंदू महिलाओं पर हमला

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में घृणा अपराध की विभिन्न घटनाओं के तहत एक व्यक्ति ने कम से कम 14 ऐसी हिंदू महिलाओं पर हमले किए, जिन्होंने साड़ी या कोई अन्य पारंपरिक पोशाक पहन रखी थी, बिंदी लगा रखी थी और आभूषण धारण कर रखे थे। सांता क्लारा काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय के अनुसार, 37 वर्षीय लाथन जॉनसन ने हिंदू महिलाओं को कथित रूप से निशाना बनाया और उनके आभूषण भी छीन लिए। प्राधिकारियों ने बताया कि जून में शुरू हुआ यह सिलसिला करीब दो महीने चला। ‘ABC7 न्यूज' ने बताया कि आरोपी ने इस दौरान कई महिलाओं को चोट भी पहुंचाई, जिनमें से अधिकतर की आयु 50 साल से 73 साल के बीच थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने ऐसे ही एक मामले में एक महिला को जमीन पर कथित रूप से धक्का दिया, उसके पति के चेहरे पर मुक्का मारा और महिला का हार छीनकर एक कार में बैठकर फरार हो गया। इसमें बताया गया है कि इसी प्रकार के एक अन्य मामले में आरोपी के हमले में एक महिला की कलाई टूट गई। जॉनसन को सांता क्लारा पुलिस विभाग और यूएस मार्शल के कार्यालय ने गिरफ्तार किया है। दोषी ठहराए जाने पर उसे अधिकतम 63 साल की सजा हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।

The DA says there may be more victims & they’re looking for people to come forward.



The @HinduAmerican Foundation applauds the charging— saying during a time of increased attacks they’d like to see more counties charge crimes on #aapi victims at hate crimes. #StopAAPIHate pic.twitter.com/wenxaOSeAJ