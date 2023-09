अवारा कुत्ते का निवाला बन गया मां-बाप का इकलौता 14 साल का बच्चा, इलाज के लिए दर-दर भटकता रहा बेबस पिता

नेशनल डेस्क: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक कुत्ते के काटने के बाद रेबिज से 14 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। विजय नगर थाना क्षेत्र के चरण सिंह कॉलोनी में चार दिन पहले लड़के में रेबीज के लक्षण देखे गए जिसके बाद पिता अस्पताल ले गए लेकिन वहां बच्चे को भर्ती करने से मना कर दिया। रेबिज से पीड़ित बच्चा हवा-पानी से डरने लगा था और अंधेरे में रहने लगा था। बेबस पिता जहां दर-दर इलाज के लिए भटक रहा था वहीं किसी भी अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया अंत में बच्ची की की हालत बिगड़ गई और तड़प-तड़प कर मौत हो गई।







परिजनों का कहना है कि वो अपने बच्चे के इलाज के लिए गाजियाबाद के एम.एम अस्पताल के अलावा मेरठ, दिल्ली के जीटीबी और एम्स लेकर गए लेकिन किसी ने भर्ती नहीं किया और सोमवार रात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, साबेज को करीब एक से डेढ़ महीने पहले पड़ोस में रहने वाले कुत्ते ने काट लिया था। उन्होंने बताया कि पड़ोस में रहने वाली महिला अवारा कुत्तों को पालती है और सभी स्ट्रीट कुत्तों को फीड कराने का काम भी करती है।

If you can't vaccinate 🐕, then don't domestic one. Yesterday evening a 14-yr-old Shavez, died in his father's arm, as he did not inform his parents about dog bite, which he suffered more than a month ago due to negligence of his neighbour. #Ghaziabad #UttarPradesh pic.twitter.com/45wVyPw5nC — Arvind Chauhan 💮🛡️ (@Arv_Ind_Chauhan) September 5, 2023