नशे में धुत्त जुता पहने लड़कों ने शिवलिंग पर बीयर से किया अभिषेक, video हुआ वायरल

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है जिसमें दो नशे में धुत्त लड़के शिवलिंग पर बीयर चढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं वीडियो में इस घटना के दौरान बैकग्राउंड में भोले बाबा का म्यूजिक भी चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो चंडीगढ़ का है।

वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसकी पुलिस से शिकायत की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

This video is from Chandigarh where 2 person offering beer on shivling. Bajrang dal filed complaint in "IT park" station.

Hope this naresh arrested as soon as possible pic.twitter.com/5IAcAAALiu — Apurv (@apurvprajapati_) June 24, 2022