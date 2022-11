8 में से 2 चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में छोड़ा गया, PM मोदी ने वीडियो शेयर कर जताई खुशी

नेशनल डेस्क: नामीबिया से सितंबर के मध्य में लाकर मध्यप्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में क्वारंटाइन पीरियड के खत्म होने के बाद छोटे बाड़े में रखे गए आठ चीतों में से दो को शनिवार को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बाड़े में छोड़े गए चीतों की वीडियो शेयर की है। उन्होंने वीडियो सेयर करते हुए लिखा कि अच्छी खबर, जरूरी क्वारंटाइन के बाद, 2 चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बड़े बाड़े में छोड़ा गया है, जल्द ही अन्य सभी को भी वन में छोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने लिखा कि सभी चीते स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं और अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं।

Great news! Am told that after the mandatory quarantine, 2 cheetahs have been released to a bigger enclosure for further adaptation to the Kuno habitat. Others will be released soon. I’m also glad to know that all cheetahs are healthy, active and adjusting well. 🐆 pic.twitter.com/UeAGcs8YmJ — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2022