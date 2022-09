नहीं थम रहा आवारा कुत्तों का आतंक, 2 छात्रों पर 8 से 10 कुत्तो ने एक साथ किया हमला, देखें वीडियो

नेशनल डेस्क: नोएडा, गाजियाबाद के बाद अब केरल में एक साथ 8 से 10 आवारा कुत्तो का आतंक देखने को मिला। दरअसल, केरल के कन्नूर में अपने घर आ रहे दो छात्रों के पीछे गली के 7-8 कुत्ते पड़ गए। सभी कुत्तों ने एक साथ छात्रों पर हमला कर दिया जिस पर छात्रों की हालत खराब हो गई और उन्होंने तेजी से भागकर आपनी जानबचाई।



बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देशभर के कई राज्यों में आवारा कुत्तों का आतंक छाया है। हाल ही में नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में भी आवारा कुत्तों ने लोगों को अपना शिकार बनाया। जिसके कई वीडियो भी सामने आए वहीं अब ताजा मामला केरल में सामने आया।



#WATCH | Kerala: Students in Kannur manage to escape unharmed as stray dogs chase them in the locality (12.09) pic.twitter.com/HPV27btmix