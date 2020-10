प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। लगभग 13 साल तक राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद 2014 में वह देश के प्रधानमंत्री बनें और तभी से देश का नेतृत्व भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के राजनीतिक सफर के 20 साल होने पर भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और उनके न

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। लगभग 13 साल तक राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद 2014 में वह देश के प्रधानमंत्री बनें और तभी से देश का नेतृत्व भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के राजनीतिक सफर के 20 साल होने पर भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में 7 अक्तूबर, 2001 की तारीख एक मील का पत्थर है, जब मोदी जी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से, हर बार पिछली जीत से बड़ी जीत, पिछले समर्थन से बड़ा समर्थन, लोकप्रियता का बढ़ता पायदान।

Be it as a Chief Minister for Gujarat or as the Prime Minister of the world’s largest democracy, Shri Narendra Modi has always been a crusader for people’s welfare. Do watch. #20thYearOfNaMo pic.twitter.com/df9FMcfjg6